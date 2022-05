POL-HRO: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der B 106 bei Groß Stieten

Wismar (ots) -



Am 14.05.2022 ereignete sich gegen 18:35 Uhr auf der B 106 zwischen

Groß Stieten und Niendorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten

Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 30-jährige Fahrer eines Audi

die B 106 in Fahrtrichtung Niendorf. Vor diesem fuhr eine 33-jährige

Fahrzeugführerin, welche ebenfalls mit einem Audi unterwegs war. Die

33-Jährige wollte in der Folge einen vorausfahrenden Opel überholen

und kündigte dieses mit dem eingeschalteten Blinker an. In diesem

Moment scherte auch der 30-jährige nachfolgende Audi-Fahrer zum

Überholen aus und beide Fahrzeuge streiften sich seitlich. Dadurch

geriet der Audi des 30-Jährigen ins Schleudern und kollidierte mit

dem vor diesen beiden Audi fahrenden Opel.

Sowohl der Opel als auch der Audi des unfallverursachenden

30-Jährigen gerieten von der Fahrbahn ab und waren in der Folge nicht

mehr fahrbereit. Insgesamt erlitten fünf Fahrzeuginsassen

Verletzungen wobei zwei davon schwere. Alle verletzten Personen

wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch Rettungswagen in

die umliegenden Krankenhäuser nach Wismar und Schwerin gebracht. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 50.000EUR.

Zur Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzten und Bergung der

Fahrzeuge musste die B 106 zwischen Niendorf und Groß Stieten bis

20:50 Uhr voll gesperrt werden.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



