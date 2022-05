POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Redefin (ots) -



Am 14.05.2022 ereignete sich um 10:53 Uhr auf der B5 zwischen den

Ortschaften Redefin und Neuenrode ein Verkehrsunfall mit vier

beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 75-jähriger Fahrzeugführer

die B5 aus Neuenrode in Fahrtrichtung Redefin, als an seinem PKW

technische Probleme auftraten. Daraufhin fuhr dieser mit verringerter

Geschwindigkeit weiter und beabsichtigte nach rechts auf einen

anliegenden Feldweg einzufahren. Zwei weitere Fahrzeuge befuhren

ebenfalls die B5 in gleicher Fahrtrichtung hinter dem ersten PKW.

Aufgrund der geringen Geschwindigkeit des vorausfahrenden PKW lenkte

die 62-jährige Fahrzeugführerin des zweiten in Reihe fahrenden

Fahrzeugs ihren PKW leicht nach links, um an dem abbiegenden Fahrzeug

vorbeizufahren. Der 58-jährige Fahrzeugführer des dritten PKW

erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den PKW der

62-Jährigen auf, sodass dieser in den Gegenverkehr geschoben wurde

und frontal mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt und

mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in die umliegenden

Krankenhäuser nach Schwerin und Hagenow gebracht werden.

Die B5 wurde zeitweise voll gesperrt, da unter anderem ein

Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000,- Euro.



Marie-Christin Rabe, Polizeikommissarin

Polizeirevier Hagenow



