POL-NB: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 13.05.2022, gegen 23:45 Uhr, teilte die Rettungsleitstelle des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Einsatzleitstelle des PP

Neubrandenburg mit, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses

in der Otto-Lilienthal-Straße brennen soll. Bei Eintreffen von

Feuerwehr und Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Im 5.

Obergeschoss brannte es im Wohnzimmer einer Ein-Raum-Wohnung. Die

eingesetzten Kameraden der Berufsfeuerwehr konnten den Brand schnell

löschen. Die betroffene Wohnung, in der sich zur Brandzeit keine

Personen aufhielten, ist derzeit unbewohnbar. Aufgrund der starken

Rauchentwicklung während der Brandbekämpfung mussten die Bewohner des

Hausaufganges evakuiert werden. Sie konnten jedoch nach Abschluss der

Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Alle Bewohner blieben

unverletzt. Die 20-jährige Wohnungsinhaberin kommt vorübergehend bei

Bekannten und Verwandten unter. Der entstandene Sachschaden kann

derzeit nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlung zur

Brandursache aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an. Am Morgen des

14.05.22 wird die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob ein

Brandursachenermittler zum Einsatz kommt.



