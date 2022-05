POL-HRO: Unfall auf der K5 mit mehreren Verletzten bei Utecht

Gadebusch (ots) -



Gegen 14:30 Uhr ereignete sich am 12.05.2022 auf der Kreisstraße 5

bei Utecht ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht und zwei

Personen schwer verletzt wurden.



Beide Fahrzeuge befuhren zum Unfallzeitpunkt die K 5 aus Richtung

Utecht kommend in Richtung Thandorf.

Auf dieser Strecke wollte der 56-jährige Fahrer eines Ford mit

Anhänger ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Dabei übersah dieser

jedoch, dass der dahinterfahrende 40-jährige Fahrer eines Volvos

bereits mit dem Überholvorgang begonnen hatte. In der weiteren Folge

kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch geriet

der Volvo ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei

drehte sich der Volvo und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen

einen Baum.

Sowohl der 40-jährige Fahrer als auch die 13-jährige Beifahrerin im

Volvo wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem

Rettungswagen ins Uniklinikum nach Lübeck gefahren.

Zur Unfallaufnahme, Erstversorgung der Verletzten und Bergung des

nicht mehr fahrbereiten Volvos musste die K 5 bis 17:45 Uhr voll

gesperrt werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 40.000 Euro

geschätzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



