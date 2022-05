POL-LWL: Vater und Sohn bei versuchtem Dieseldiebstahl gestellt

Vellahn (ots) -



Bei einem versuchten Dieseldiebstahl in Vellahn hat die Polizei am späten Mittwochabend zwei Tatverdächtige auf frischer Tat stellen können. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seinen 52-jährigen Sohn. Beide wollten offensichtlich aus dem Fahrzeugtank eines parkenden LKW Dieselkraftstoff abzapfen und entwenden, als die Polizei sie dabei fasste. Die Verdächtigen hatten bereits den Tankdeckel entfernt und mehrere leere Kanister bereitgestellt. Zudem entdeckte die Polizei bei ihnen eine elektrische Pumpe, mit der der Kraftstoff offensichtlich abgepumpt werden sollte. Die Polizei stellte die Pumpe samt Schlauch als auch die Kanister daraufhin sicher und erstattete gegen die beiden deutschen Tatverdächtigen Anzeige wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall. Zudem wird gegen den 72-Jährigen auch wegen mehrerer Verkehrsstraftaten ermittelt. Das Auto mit dem die Männer zum Tatort fuhren, war nicht zugelassen und auch nicht versichert. Zudem entdeckten die Polizisten falsche Kennzeichen an dem PKW.



