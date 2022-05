POL-NB: Zeugenaufruf - Diebstahl und Sachbeschädigung im Neubrandenburger Kulturpark

Details anzeigen Bank Bank

Neubrandenburg (ots) -



Am 04.05.2022 wurde der Kriminalpolizei Neubrandenburg bekannt, dass es im Neubrandenburger Kulturpark zu einer Diebstahlshandlung und Sachbeschädigung kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen, beschädigten bislang unbekannte Tatverdächtige zwei Sitzbänke auf einem Spielplatz an der Stadthalle. Zudem entwendeten die Tatverdächtigen insgesamt 9 Bohlen der Bänke und 4 Handlaufseile von zwei Spielgeräten.



Der Tatzeitraum ist derzeit noch unbekannt.



Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000 Euro.



Beamte des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter aufgenommen.



Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter 0395 - 5582 5224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



