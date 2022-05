POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf Usedom schwer verletzt

Heringsdorf (ots) -



Am 11.05.2022 kam es gegen 17:45 Uhr auf der L266 zwischen den Ortschaften Ulrichshorst und Zirchow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Der 48-jährige Fahrer eines Motorrades der Marke BMW kam in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Betonpfeiler. Der Motorradfahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und nach erster medizinischer Versorgung per Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald geflogen.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000EUR.





