POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss bei Alt Kentzlin

Demmin/LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Am Sonntag, den 08.05.2022, gegen 17:05 Uhr, ereignet sich auf der

Landstraße 272 ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der

38-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW befuhr die Landstraße

272 aus Richtung Bundesstraße 194 kommend in Richtung Alt Kentzlin.

In einer Linkskurve vor der Ortschaft Alt Kenzlin verlor der

Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug, stieß mit zwei

Verkehrszeichen zusammen und prallte schließlich mit dem Fahrzeugheck

gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Während

der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten

Atemalkoholgeruch beim Verunfallten festgestellt. Ein durchgeführter

Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der

Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und eine

Blutprobenentnahme veranlasst. Der verunfallte PKW war so sehr

beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden

musste. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca.

3000,-EUR beziffert.



