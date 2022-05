POL-NB: Kradfahrer nach Sturz bei Jatznick (LK VG) verletzt

Pasewalk (ots) -



Ein 61 -jähriger Kradfahrer befuhr am 08.05.22, gegen 13.15 Uhr die K 69 aus Richtung Waldeshöhe kommend in Richtung Jatznick. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf ein angrenzendes Feld und überschlug sich dort. Der verletzte Mann wurde durch Rettungskräfte in die Asklepios-Klinik Pasewalk gebracht. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Am Krad entstand ein Schaden von 1000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



