POL-NB: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß in Neustrelitz

Am 08.05.2022 kam es gegen 11.10 Uhr in Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall. Die 55jährige Fahrzeugführerin eines PKW Skoda befuhr die Carl-Meier-Straße und fuhr an der Ampelkreuzung bei "Rot" in Richtung Lessingstraße. Es kam auf der Kreuzung zur Kollision mit einem aus Richtung Woldegk kommenden und mit 2 Personen besetzten PKW Peugeot, für den die LZA "Grün" zeigte. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide beteiligten PKW waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.



