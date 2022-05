POL-NB: Vier Tatverdächtige nach erheblicher Sachbeschädigung durch Graffiti in Neubrandenburg gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 08.05.2022, gegen 07:15 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg einen PKW mit vier Insassen in der Woldegker Straße in Neubrandenburg. Da der Fahrzeugführer körperliche Auffälligkeiten aufwies, wurde mit ihm ein Drogentest durchgeführt, welcher ein positives Ergebnis auf Kokain und Amphetamin detektierte. Weiterhin fanden die Beamten im Innenraum des PKW Betäubungsmittel in geringer Menge sowie im Kofferraum mehrere geleerte Farbsprayflaschen, zahlreiche Aufkleber, Maskierungsmittel und Funkgeräte. Weiterhin wiesen zwei Insassen des PKW Farbspritzer an ihrer Bekleidung auf. Die daraufhin verständigten Bundespolizeibeamten des Reviers Neubrandenburg konnte mehrere großflächige Graffitis (72 m²) an zwei Reisezugwagen in Neubrandenburg, Warliner Straße feststellen, welche offenbar frisch angebracht waren. Die Spurenlage am Tatort weist auf eine Beteiligung der vier PKW-Insassen im Alter von 19, 2 x 21 und 36 Jahren an diesen Graffitis hin. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Stralsund übernahm die weitere Bearbeitung. Deshalb wurden die Tatverdächtigen, die aus Neubrandenburg und Umgebung kommen, an die Bundespolizei übergeben.



