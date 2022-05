POL-NB: Brand von 2 Heumieten mit insgesamt 1000 Heuballen in Süderholz

Grimmen/LK Vorpommern-Rügen (ots) -



Am 07.05.2022 gegen 22:08 Uhr, wurde der Polizei in Grimmen bekannt,

dass zwischen Groß Bisdorf und der BAB 20 in der Gemeinde Süderholz

zwei Heumieten mit insgesamt 1000 Heuballen brennen. Die freiwilligen

Feuerwehren aus Süderholz, Grimmen und Dersekow waren mit insgesamt

63 Kameraden vor Ort. Durch die Feuerwehr wurde entschieden, dass das

Feuer kontrolliert abbrennen soll. Hierzu wurde durch die Feuerwehr

eine Brandwache eingerichtet. Da sich das Feuer an den Heumieten

gegen die Windrichtung ausgebreitet hat und durch einen Zeugen

beobachtet wurde, wie sich ein PKW nach dem Brandausbruch mit hoher

Geschwindigkeit vom Brandort entfernte, besteht der Verdacht der

Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden wird durch den

Geschädigten auf 25.000 EUR geschätzt. Bei Hinweisen zu den Tätern

oder zum PKW bitte die Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer

038326/570 informnieren.



Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



