POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrzeugführerin auf der B 96 bei Neustrelitz

Neustrelitz/LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Am 07.05.2022 ereignete sich gegen 18:43 Uhr, im Bereich B

96/Umgehungsstraße Neustrelitz, ein Verkehrsunfall mit einem

beteiligten PKW. Eine 52-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit

ihrem PKW VW Golf die B 96 aus Richtung Neubrandenburg kommend in

Richtung Berlin. Aufgrund eines Schwächeanfalles kam sie nach rechts

von der Straße ab, beschädigte einen großen Vorwegweiser und kam im

weiteren Verlauf an einem Baum zum Stehen. Die Fahrzeugführerin

verletzte sich durch die Kollision und wurde zur weiteren

Untersuchung in das Krankenhaus Neustrelitz eingeliefert. Die B 96

war für etwa 45 min halbseitig gesperrt. Durch die Feuerwehr

Neustrelitz wurde der beschädigte Vorwegweiser demontiert, da dieser

umzustürzen drohte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000

EUR. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.



Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell