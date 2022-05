POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20

Altentreptow/LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Am 06.05.2022, gegen 16:39 Uhr, befuhr der 42-jährige deutsche Fahrer

eines Transporters Hyundai die BAB 20, aus Richtung Lübeck kommend,

in Richtung Stettin. Auf Höhe der Autobahnausfahrt Pasewalk Nord

platzte beim Transporter der rechte hintere Reifen. Der Transporter

geriet dadurch außer Kontrolle, schaukelte sich auf, überschlug sich

und kam in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier

riss das Fahrzeug eine Notrufsäule um und wurde wieder in Richtung

der Hauptfahrstreifen geschleudert. Unmittelbar vor dem

Hauptfahrstreifen kam das Fahrzeug auf den Rädern zum Stillstand. Der

23-jährige afghanische Beifahrer wurde leicht verletzt und zur

weiteren ärztlichen Versorgung in das Krankenhaus nach Pasewalk

verbracht. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am Transporter

entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden des Unfalles beläuft sich

auf etwa 15000.- Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde der

Verkehr für eine Stunde über die Überholspur abgeleitet.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell