POL-NB: Verkehrsraumeinschränkungen aufgrund mehrerer Versammlungen am 08.05.2022 in Demmin

Demmin (ots) -



Für Sonntag, den 08.05.2022, wurden bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte mehrere Demonstrationen im Bereich der Innenstadt angemeldet.



Ab dem Nachmittag finden im gesamten Gebiet der Demminer Innenstadt Versammlungen von Privatpersonen, Parteien und Verbänden statt, welche voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauern werden. In Kooperation mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte führt die Polizeiinspektion Neubrandenburg aus diesem Anlass einen Einsatz mit mehreren hundert Beamten der gesamten Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern durch. Alle Einsatzkräfte sind Partner für alle Versammlungsteilnehmer. Oberster Auftrag ist der Schutz der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 unseres Grundgesetzes.



Aufgrund der angemeldeten Versammlungen wird deshalb, insbesondere im Stadtzentrum, mit zum Teil erheblichen Verkehrsraumeinschränkungen gerechnet. Auto- und Lkw-Fahrer werden gebeten, den Stadtbereich weiträumig zu umfahren. Fahrzeugführer werden mit längeren Wartezeiten rechnen müssen. Anwohner werden darüber hinaus auf extra aus diesem Anlass eingerichtete Halte- und Parkverbote hingewiesen.

Die Polizei ist bemüht, die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Wir bitten um Verständnis.



Die Pressestelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg ist für Medienvertreter und Bürgeranfragen am 08.05.2022 unter der Telefonnummer 0395- 5582 5003 erreichbar. Zudem befinden sich zwei Pressesprecher im Einsatzraum. Aktuelle Informationen erhalten Sie am Einsatztag zudem über den Twitterkanal der Polizeiinspektion Neubrandenburg unter @PolizeiMSE.

Wir wünschen allen, insbesondere den Einsatzkräften und Demonstranten, einen friedlichen 8. Mai in Demmin.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell