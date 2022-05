POL-NB: Mehrere berauschte Fahrzeugführer an einem Tag festgestellt

Landkreis MSE (ots) -



Am 05.05.2022 beteiligte sich die Polizeiinspektion Neubrandenburg an dem Aktionstag der bundesweiten Verkehrskampagne unter dem Motto "Fahrtüchtigkeit im Blick". Zudem starteten die themenorientierten Verkehrskontrollen unserer landeseigenen Kampagne "Fahren.Ankommen.Leben". Im Mittelpunkt dieser Kampagne steht im Monat Mai das Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

An unterschiedlichen Kontrollstellen im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg führten die Beamten der einzelnen Reviere die themenbezogenen Verkehrskontrollen durch und stellten dabei u.a. vier Verkehrssünder fest.



Über einen 26-jährigen deutschen Pkw-Fahrer im Bereich Malchin, bei welchem der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bestand, berichtete die Polizei bereits (https://bit.ly/382l0U5).



Zu einem weiteren Fall kam es in den Morgenstunden des 05.05.2022. Demminer Beamte kontrollierten einen Radfahrer, welcher entgegengesetzt der vorgeschriebenen Einbahnstraße fuhr und den an die Fahrbahn angrenzenden Radweg nicht benutzte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,69 Promille. Der 47-Jährige polnische Staatsangehörige wurde zur sich anschließenden Blutprobenentnahme in das Krankernhaus nach Demmin gebracht.



Eine Strafanzeige wurde gefertigt und zur weiteren Bearbeitung an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin übergeben.



In Neubrandenburg stellten die Beamten in den Abendstunden des 05.05.2022 innerhalb des Stadtgebietes zwei berauschte E-Scooter-Fahrer fest. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte ein 64-Jähriger Schweizer das Kraftfahrzeug in der Neubrandenburger Südstadt.

Ein 30-Jähriger deutscher Staatangehöriger, welcher ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, befuhr mit einem E-Scooter das Neubrandenburger Vogelviertel.



In beiden Fällen wurden die Betroffenen in das Klinikum Neubrandenburg gebracht, um dort eine Blutprobenentnahme durchzuführen. Gegen beide Fahrzeugführer wurde eine jeweilige Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.



