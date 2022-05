POL-ANK: Radfahrer bei Unfall an der L26 bei Kemnitz schwer verletzt - Polizei sucht nun Zeugen

Wolgast (ots) -



Bereits am 20.04.2022, einem Mittwoch, kam es gegen 05:55 Uhr in Kemnitz, zwischen Greifswald und Lubmin, im Bereich der Einmündung Obere Dorfstraße hin zur Landesstraße 26 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem bislang unbekannten Fahrzeug. Der 50-jährige Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen zur Behandlung in das Klinikum Greifswald verbracht.



Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun gezielt nach zwei Zeuginnen.



Beim Eintreffen des Rettungsdienstes am Unfallort verließen zwei ältere Damen mit einem weißen Kleinwagen den Unfallort, die zuvor erste Hilfe geleistet hatten.



Die bislang unbekannten Ersthelferinnen werden nun gebeten sich bei der Polizei Wolgast unter 03836 252-224 oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



