POL-NB: Ergebnis der Verkehrskontrolle ´sicher.mobil.leben.´ des Polizeireviers Malchin

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 05.05.2022 führte das Polizeirevier Malchin in der Ortsdurchfahrt Remplin (B104) in der Zeit von 16.00 - 00.00 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Schwerpunkt der Verkehrskontrolle war das Thema "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr". Dabei konnten insgesamt 95 Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden.



Während der Kontrollmaßnahmen wurde auch ein 26-jähriger deutscher PKW-Fahrer festgestellt, bei welchem der Verdacht, des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bestand. Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus Malchin durchgeführt. Zudem lag bei dieser Person ein Fahrerlaubnisentzug vor. Weiterhin tätigte der 26-jährige Tatverdächtige gegenüber den eingesetzten Beamten anfänglich falsche Angaben zu seiner Person, sodass er sich gemäß § 111 Ordnungswidrigkeitengesetz verantworten muss. Auf den Fahrzeughalter kommt eine Strafanzeige wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.



Die Beamten erhoben während der Kontrollmaßnahmen drei Verwarngelder und ein Bußgeld. Der Großteil der Verkehrsteilnehmer verhielt sich sehr vorschriftsmäßig.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell