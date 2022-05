POL-NB: Taxifahrer mit 2,55 Promille unterwegs

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 05.05.2022 gegen 17.00 Uhr wurde ein in Schlangenlinien fahrendes Taxi in der Stralsunder Straße in Greifswald gemeldet. Eine Streifenbesatzung konnte das Taxi im Hansering anhalten. Der 55-jährige Taxifahrer (deutscher Staatsangehöriger) aus Greifswald hatte im Rahmen eines Atemalkoholvortests einen Wert von 2,55 Promille vorzuweisen.

Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines wurden veranlasst. Darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Taxi befand sich kein Fahrgast.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell