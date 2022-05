16-jähriges Mädchen in Röbel vermisst

Details anzeigen Marie Heinze Marie Heinze

Gegenwärtig sucht die Polizei in Röbel nach einem 16-jährigen Mädchen, welches seit etwa 14:30 Uhr aus einer medizinischen Einrichtung in Röbel verschwunden ist.

Bei dem Mädchen handelt es sich um Frau Marie Heinze, die in Plau am See wohnhaft ist. Die Gesuchte ist etwa 160cm groß und von schlanker Gestalt. Sie trägt etwa schulterlange, schwarze Haare und dunkle Kleidung. Vermutlich ist sie ohne Schuhe unterwegs.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeirevier Röbel unter 039931/848224 entgegen.

Die Medien werden um Unterstützung und Ausstrahlung der Öffentlichkeitsfahndung gebeten!