POL-ANK: Diebe entwenden sechs E-Bikes in Heringsdorf - 21.000 Euro Schaden

In der Nacht vom 04. Mai 2022 auf den 05. Mai 2022 hatten sich unbekannte Täter Zutritt zur Tiefgarage eines Hotels in Heringsdorf verschafft. Videoaufzeichnungen zeigen drei männliche Tatverdächtige die insgesamt sechs E-Bikes aus einem verschlossenen Fahrradunterstand in der Tiefgarage entwendeten, den sie zuvor gewaltsam öffneten. Insgesamt ist allein durch den Diebstahl der E-Bikes ein Schaden von knapp 21.000 Euro entstanden.



Die Fahndung nach den gestohlenen E-Bikes läuft, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und sucht nun Zeugen.



Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



