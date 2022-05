Schweriner Wohnungsgenossenschaft erhält 120.000 Euro für Lift und Umbau

Die Wohnungsgenossenschaft Schwerin-Lankow erhält vom Bauministerium rund 120.000 Euro, um in dem Fünfgeschosser Eutiner Straße 9 einen Personenaufzug nachzurüsten und die Barrieren in den Wohnungen zu reduzieren. Der Zuschuss wird aus dem Landesförderprogramm „Personenaufzüge und Lifte, barrierefreies Wohnen“ bereitgestellt. Das Landesförderinstitut hat den Zuwendungsbescheid an die Wohnungsgenossenschaft versandt.

Für den neuen innenliegenden Aufzug in dem 1970 errichteten Gebäude stehen rund 60.000 Euro bereit, für die Barrierereduzierung und Zuschnittsänderung in zehn Wohnungen ebenfalls 60.000 Euro.

Eigentümer und Mieter von Miet- und Genossenschaftswohnungen können ebenso wie Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums Fördermittel beim Land beantragen, um Personenaufzüge nachzurüsten oder auf anderem Wege Barrieren abzubauen. Mehr Informationen zum Förderprogramm und Antragsformulare finden Sie auf der Webseite des Landesförderinstituts.