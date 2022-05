POL-ANK: PKW überschlägt sich auf der B110 bei Garz - Fahrer verletzt sich nur leicht

Insel Usedom (ots) -



Heute Früh (05.05.2022, ca. 05:45 Uhr) kam es auf der B111 auf der Insel Usedom zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 37-jähriger polnischer Fahrzeugführer mit seinem PKW VW auf der B111 in Fahrtrichtung Polen, zwischen dem Abzweig Garz und dem Grenzübergang Garz, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 37-Jährige hatte versucht einem Wildschwein auszuweichen,prallte anschließend mit seinem PKW gegen einen Baum und überschlug sich. Der PKW blieb auf dem Dach liegen, der 37-Jährige konnte sein Fahrzeug jedoch selbständig verlassen und wurde nur leicht verletzt. Er wurde an der Unfallstelle von Rettungskräften untersucht und anschließend noch vor Ort entlassen. Weitere medizinische Maßnahmen lehnte der 37-Jährige ab.



Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Insgesamt ist bei dem Unfall ein Schaden von ca. 6000 Euro entstanden.



Die B110 bei Garz war für die Dauer von ca. zwei Stunden voll gesperrt.



