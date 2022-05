POL-HRO: Wahlkreisbüro in Schwerin beschädigt - Täter gefasst

Schwerin (ots) -



In der vergangenen Nacht wurde die Hauseingangstür des Wahlkreisbüros

der AFD in Schwerin durch einen 25-jährigen Deutschen beschädigt.



Der Vorfall ereignete sich am 04.05.2022 gegen 22:40 Uhr. Zeugen

beobachteten den Tatverdächtigen beim Werfen eines Gegenstandes und

hielten diesen dann bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Polizei

fest.



Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell