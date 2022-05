POL-SN: 26-Jährige nach Wurf eines Gegenstandes leichtverletzt

Schwerin (ots) -



Leichtverletzt wurde am 4.5. gegen 18.40 Uhr die Vertriebsmitarbeiterin eines Telekommunikationsunternehmens in Schwerin auf dem Großen Dreesch.



Die Schwerinerin hielt sich auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Andrej-Sacharow-Straße auf, als aus einer Wohnung von einer unbekannten Person ein hölzerner Gegenstand zu ihr hinabgeworfen wurde.



Der Gegenstand traf die 26-jährige Frau am Kopf und verletzte sie leicht.



Strafanzeige wurde erstattet; die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





