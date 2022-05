POL-HRO: Brand eines Ladengeschäftes in Parchim - 4. Meldung / Abschlussmeldung

Parchim (ots) -



Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Mittwoch, 04.05.2022,

gegen 14:50 Uhr zum Ausbruch eines Feuers in einem TEDI-Markt in

Parchim. Der Markt ist Teil des aus mehreren Gebäuden bestehenden

Parchim-Centers.

Ein darüber liegendes Fitness-Studio ist durch den Brand vermutlich

ebenfalls betroffen. Durch die starke Rauchentwicklung und die sich

daraus ergebenden Gesundheitsgefahren erfolgte eine Warnung der

Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Da die eingesetzten Feuerwehren ein Übergreifen des Feuers auf andere

Gebäude zunächst nicht ausschließen konnten, wurden alle Personen aus

den zum Center gehörenden Geschäften und in den Nachbargebäuden

evakuiert.

Für die Brandbekämpfung und Evakuierungsmaßnahmen kamen die

Feuerwehren aus Parchim, Spornitz und Lübz mit insgesamt 67 Kameraden

zum Einsatz. Derzeit wird das Gebäude noch nach weiteren Glutnestern

abgeprüft. Die Feuerwehr richtet für die kommenden Stunden eine

Brandwache ein.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Im Laufe des

morgigen Tages kommt ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Personen

wurden nicht verletzt.

Da eine Giebelwand des Marktes einsturzgefährdet ist, wurde der

Gefahrenbereich durch Mitarbeiter der Stadt Parchim abgesperrt.

Der Sachschaden kann aktuell nicht abschließend beziffert werden.

Weitere Schäden an benachbarten Geschäften sind wahrscheinlich. Am

morgigen Tage erfolgt auch hier eine Prüfung inwieweit eine Nutzung

wieder erfolgen kann.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung.



