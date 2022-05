POL-NB: 7. Behördenlauf in Neubrandenburg

Details anzeigen Die Läuferinnen und Läufer vor dem Start Die Läuferinnen und Läufer vor dem Start

Heute fand der 7. Behördenlauf in Neubrandenburg statt. Der Veranstalter SV Turbine Neubrandenburg e.V. konnte einen neuen Teilnehmerrekord von über 500 Läuferinnen und Läufern verzeichnen. Erstmalig fand der Lauf im Kulturpark und nicht am Augustabad statt.

Ausrichter sind verschiedene Behörden am Standort Neubrandenburg: die Stadt, die Sparkasse, die Bundeswehr und das Polizeipräsidium.



Insgesamt 19 Behörden und Institutionen haben dieses Jahr Teilnehmer angemeldet. Von Stadt, Agentur für Arbeit, Finanzamt, Gerichten, Staatsanwaltschaft, LAGUS, DRV, Stadtwerke, Landkreis, usw.



2020 hatten 421 Teilnehmer aus 16 Behörden und Institutionen insgesamt 2991 Kilometer zurückgelegt. Allein Beschäftigte der Polizei liefen 592 km und bekamen dafür den Wanderpokal). Letztes Jahr musste der Behördenlauf coronabedingt ausfallen.



Am heutigen Behördenlauf nahmen 543 Läufer teil und legten bei bestem Wetter insgesamt 2990 Kilometer zurück. Die Polizei konnte sich auch in diesem Jahr mit 760 erlaufenen Kilometern bei 152 Teilnehmern den Wanderpokal holen.



Die Sparkasse spendete wie auch in den vergangenen Jahren 1EUR für jeden gelaufenen Kilometer. Die Vertreterin vom Weissen Ring, Frau Anne-Katrin Blank, freute sich, den Scheck entgegen nehmen zu dürfen.



Wir danken dem Organisationsteam und vor allem dem SV Turbine für die enorme logistische Unterstützung.



