LWSPA M-V: Zwei Personen beim Angeln vom Boot aus im Schwarzen See (LKr MSE) verunglückt

Waldeck (ots) -



Am gestrigen Abend (Dienstag) ereignete sich auf dem Schwarzen See,

LK Mecklenburgische Seenplatte, ein schweres Bootsunglück. Nach bisherigem Kenntnisstand befanden sich zwei männliche Personen,

75 Jahre und 80 Jahre alt, mit einem Ruderboot auf dem Schwarzen See und übten den Angelsport aus. Im Verlauf kam es zum Kentern des Bootes, aufgrund dessen beide Personen ins Wasser stürzten. Der 75jährige Angler geriet unter das Boot und konnte nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden.

Der zweite Angler wurde mit starker Unterkühlung aus dem Wasser gerettet und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Schwarz und Mirow, mehrere Boote der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren, ein Rettungshubschrauber, Polizeikräfte des Polizeireviers Röbel sowie der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg.

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine strafbare Handlung vor.

Zur Untersuchung der Unfallursache haben die Wasserschutzpolizei Waren und der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg Ermittlungen aufgenommen.



