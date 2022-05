POL-NB: Flüchtiger Kradfahrer verunfallt

Demmin (ots) -



Am Nachmittag des 03.05.2022 fiel Demminer Beamten ein Fahrzeugführer auf, welcher in der Drönnewitzer Straße in Demmin ein Krad führte, an dem offensichtlich kein Kennzeichen angebracht war. Der Fahrzeugführer entzog sich einer nachfolgenden Verkehrskontrolle. Während der Verfolgung des Fahrzeuges missachtete der Flüchtige mehrfach Anhaltesignal und eingeschaltetes Martinshorn des Streifenwagens. Über die Ortschaften Demmin und Drönnewitz flüchtete der Kradfahrer über einen Verbindungsweg in Richtung der Ortschaft Deven. Innerhalb dieser Ortschaft kollidierte er auf einer dortigen Baustelle mit einem Bagger, verlor folgend die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste in das Krankenhaus Demmin gebracht werden. Bei dem Verunfallten handelt es sich um einen 16-jährigen Deutschen. Die Beamten stellten zudem fest, dass er nicht Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, welcher sich schätzungsweise auf 1.000 Euro beläuft.



Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin geführt.



