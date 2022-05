POL-NB: Präparierte Flaschen in Neustrelitz festgestellt

Neustrelitz (ots) -



In den Abendstunden des 03.05.2022 wurde der Neustrelitzer Polizei eine männliche Person mitgeteilt, welche augenscheinlich manipulierte Flaschen in den Leergutautomaten eines Supermarktes in der Strelitzer Straße steckte. Nach ersten Erkenntnissen führte der Tatverdächtige mehrere Flaschen und Becher mit sich, welche er zuvor präparierte, um im Anschluss eine Bargeldauszahlung zu erzielen.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei dem Mann bereits drei Leergutbons im Wert von 24,75 Euro sowie weitere 144 manipulierte Becher und Flaschen fest- und sichergestellt werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 57-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Neustrelitz.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz ermittelt nun wegen Betruges.



