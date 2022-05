POL-LWL: Feuer in Ladengeschäft (Erstmeldung)

Parchim (ots) -



Feuer in einem Parchimer Ladengeschäft: Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ist es in einem Nonfood-Geschäft in der Ludwigsluster Straße aus noch ungeklärter Ursache zum Ausbruch eines Brandes gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ein angrenzendes Fitnessstudio wurde bereits evakuiert. Die Feuerwehr befindet sich im Löscheinsatz. Weitere Details sind noch nicht bekannt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell