POL-LWL: Autofahrerin erlitt nach Wildunfall Schock - 30 Wildunfälle in knapp vier Tagen

Vellahn (ots) -



Bei einem Wildunfall auf der Bundesstraße 5 nahe Vellahn ist am späten Dienstagnachmittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 61-jährige deutsche Autofahrerin erlitt nach dem Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Reh einen Schock und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Reh verendete an der Unfallstelle.



In den ersten vier Tagen des laufenden Monats ereigneten sich bereits 30 Wildunfälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim, 7 davon auf der BAB 24. In Einzelfällen kam es dabei zu Sachschäden in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Der jüngste Wildunfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf der BAB 24 bei Wittenburg, als ein Autofahrer bei plötzlichem Wildwechsel die Kontrolle über seinen PKW verlor und gegen eine Schutzplanke prallte.



Angesichts der Wildunfallzahlen rät die Polizei Kraftfahrern erneut zur vorausschauenden und angepassten Fahrweise



