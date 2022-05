POL-NB: Fieser Trickbetrug mit mehreren Stationen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Ein 90-jähriger Deutscher ist einem perfiden Trickbetrüger auf den Leim gegangen. Gestern Nachmittag ging der Senior in Ribnitz-Damgarten spazieren, als ihn ein Unbekannter in der Rostocker Straße ansprach. Was folgte war eine angeblich tragische Familiengeschichte über einen Schwiegervater im Ausland, der dort einen Schlaganfall gehabt habe. Zuvor habe der Schwiegervater eine Ausstellung in Schwerin als Künstler gehabt und benötige nun Geld, um die Ausstellungsstücke zu sich ins Ausland zurückzuholen. Der Unbekannte bat den 90-Jährigen direkt um Geld für diese Aktion und überließ ihm dafür zwei angeblich hochwertige Jacken.



Leider hatte das Opfer den Eindruck, den Mann zu kennen, weshalb er ihm vertraute. Er gab ihm zunächst Bargeld, kurz danach hob er extra zusätzliches Geld bei der Bank ab. Insgesamt hat der Täter so mehr als 2.000 Euro erbeutet. Später wurde der Geschädigte misstrauisch und meldete das Ganze bei der Polizei.



Die Ermittler bitten die Bevölkerung nun um Unterstützung: Wer hat den Täter mit dem Opfer in der Rostocker Straße gegen 13:00 Uhr gesehen? Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß und breit gebaut sein mit einem geschätzten Altern von Ende 50 bis Anfang 60. Er habe dunkle Haare und dunkle Kleidung sowie einen Dreitagebart.



Auch während des Geldabhebens in der Sparkasse im Bodden-Center könnte der Täter jemandem zwischen etwa 13:30 und 15:00 Uhr aufgefallen sein. Oder auch in der Georg-Demmler-Straße auf Höhe der Rosenhofschule, wo der Betrüger den Senior mit dem Auto nach der Geldabholung abgesetzt hat. Das Fahrzeug war vermutlich ein großer dunkler VW.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, via Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



