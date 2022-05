POL-SN: Ladendiebe nach Zeugenhinweis gestellt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Tage kam es zu mehreren Ladendiebstähle durch zwei 23- und 24-jährige Schweriner.



Nachdem der Alarm durch die Diebstahlssicherung in einem Geschäft des Sieben-Seen-Centers gegen 18.15 Uhr ausgelöst wurde, flüchteten beide Täter. Eine Reinigungskraft bemerkte den Vorfall und konnte einem der Täter das Diebesgut auf der Flucht entreißen.



Die Verfolgung der Ladendiebe durch einen Mitarbeiter des Geschäftes sowie eine Nahbereichsfahndung durch die Polizei blieben zunächst erfolglos. Die beiden Täter wurden nach dem Vorfall von einem Zeugen auf der B321 gesehen, der wiederum die Polizei informierte. Durch diesen Hinweis konnten die Beamten des Polizeihauptrevieres Schwerin die Tatverdächtigen stellen. In der weiteren Abarbeitung wurde weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften fest- sowie sichergestellt. Den 23- und 24- jährigen Schwerinern werden drei weitere Ladendiebstähle vorgeworfen.



Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell