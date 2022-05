POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähriger Schwerinerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei sucht derzeit nach einer 14-Jährigen aus Schwerin. Die Jugendliche ist aus der elterlichen Wohnung in der Paulsstadt abgängig und derzeit unbekannten Aufenthalts.



Letztmalig wurde sie am 03.05.2022 gegen 19:30 Uhr gesehen.



Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der 14-jährigen Deutschen.



Ein Bild der Vermissten und die Pressemitteilung zur Öffentlichkeitsfahndung sind hier zu finden: https://fcld.ly/pisn-04.05.vermisst



