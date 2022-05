POL-ANK: Autofahrer baut Unfall mit über drei Promille auf der L261 bei Görmin

Loitz (ots) -



Am Dienstag, den 03.05.2022, gegen 10 Uhr teilte eine 33-jährige Autofahrerin mit, dass sie mit ihrem PKW auf der L261 zwischen Görmin und Loitz fast von einem anderem PKW gerammt wurde und dieser anschließend in den Graben gefahren sei.



Beim Eintreffen der Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 41-jähriger Deutscher war mit seinem PKW Mercedes-Benz in den Straßengraben gefahren und saß beim Eintreffen der Beamten noch in seinem Fahrzeug. Der 41-Jährige Unfallverursacher klagte über leichte Kopfschmerzen, verletzte sich bei dem Unfall jedoch nicht weiter. Allerdings stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von erschreckenden 3,13 Promille.



Der Mann wurde anschließend ins Krankenhaus nach Demmin gebracht, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Zudem musste der Mann auf Grund seiner starken Alkoholisierung zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Ein vom Arzt durchgeführte Blutuntersuchung ergab zu diesem Zeitpunkt schon einen Wert von 3,51 Promille.



Der Autoschlüssel und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt, die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs auf Grund der Trunkenheit des Mannes und dem in diesem Zusammenhang verursachten Unfall. Beim Unfall selbst entstand ein Schaden von knapp 500 Euro.



