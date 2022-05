Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind

Details anzeigen Julia-Sofia Dick Bildquelle: Polizei Stralsund Julia-Sofia Dick Bildquelle: Polizei Stralsund

Die Polizei sucht derzeit nach der 13-jährigen Julia-Sofia Dick. Sie lebt in einer therapeutischen Wohngemeinschaft in Martensdorf und wurde zuletzt am Karfreitag, dem 15.04.2022 gegen 14:30 Uhr am Bahnhof Bad Doberan von ihrer Mutter gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten, deuten aber daraufhin, dass sich Julia-Sofia im Landkreis Ludwigslust-Parchim aufhält.

Die Gesuchte, mit deutscher Staatsangehörigkeit, wird wie folgt beschrieben:

163 cm groß,

mittlere Statur,

orange-rötliche Haare, meist zum Zopf gebunden

hat Sommersprossen,

trägt einen schwarzen Mantel,

eine grüne Hose

schwarze Schuhe und

könnte entweder einen Sportbeutel der Marke Puma oder einen Stoffbeutel mit der Aufschrift „Globus Baumarkt“ mit sich führen.

Die Kriminalpolizei bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Julia-Sofia Dick gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Barth (Tel. 038231-6720) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die regionalen Radiosender werden ebenfalls um Unterstützung und Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Printmedien besonders im Bereich Ludwigslust-Parchim werden darum gebeten, das Foto der Vermissten abzudrucken.

Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204