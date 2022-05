POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Greifswald/LK Vorpommern-Greifswald (ots) -



Am 03.05.2022 gegen 16:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in

Greifswald, Einmündung Pfarrer-Wachsmann-Straße, zu einem

Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 35jährige deutsche Fahrer

eines PKW Skoda Octavia befuhr die Pfarrer-Wachsmann-Straße, um auf

die Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei übersah er den

vorfahrtberechtigten 41jährigen deutschen Fahrer eines PKW VW Golf

der die Bahnhofstraße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem

der Fahrzeugführer des PKW Skoda Verletzungen erlitt, die dazu

führten, dass er in das Klinikum Greifswald verbracht wurde. Der

Fahrzeugführer des VW Golf blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge

wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr

fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



