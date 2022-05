POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Neustrelitz/LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Am Nachmittag des 03.05.2022, gegen 15:15 Uhr, kam es in Neustrelitz

zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem

Transporter. Nach ersten Ermittlungen befuhr der aus der Stadt

Neustrelitz stammende 60-jährige Fahrer eines Ford die Straße aus

Richtung Bahnhof Süd kommend in Richtung Strelitzer Chaussee. Auf der

Strelitzer Chaussee fuhr die 79-jährige Fahrradfahrerin in Richtung

Stadtmitte. Der Fahrer des Transporters übersah die Radfahrerin und

es kam zur Kollision der Beteiligten. Die 79-Jährige, aus Neustrelitz

stammende Frau, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde

mittels Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Neubrandenburg

verbracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,-EUR.



Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell