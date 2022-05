POL-LWL: Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Verkehrsgefährdung in Parchim

Parchim (ots) -



Nach einer Verkehrsgefährdung am Dienstagvormittag in Parchim bittet die Polizei um Hinweise zu diesem Vorfall. Zeugenaussagen zufolge soll ein blauer PKW kurz vor 10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien fahrend in der "Lange Straße" unterwegs gewesen sein. Durch die gefährliche Fahrweise des Autofahrers mussten den Aussagen zufolge Passanten zur Seite springen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Dabei erlitt eine Fußgängerin einen Schock. Die Polizei, die kurz nach dem Vorfall informiert wurde, stellte wenig später einen blauen PKW fest, bei dem es sich möglicherweise um das betreffende Fahrzeug handeln könnte. Am Steuer saß ein 18-jähriger Mann, der den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Den Vorfall in der "Lange Straße" stritt der aus Russland stammende Fahrer ab, jedoch ist der Verdacht gegen ihn nicht ausgeräumt. Aus diesem Grund hat die Polizei eine Anzeige gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.



