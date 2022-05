POL-LWL: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW hat sich am Dienstagvormittag in Ludwigslust ein 33-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich in der Schlossstraße, als der PKW beim Linksabbiegen seitlich mit dem überholenden Motorrad zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Gesamthöhe auf ca.10.000 Euro geschätzt wurde. Der leicht verletzte Motorradfahrer wollte sich nach dem Vorfall selbstständig in medizinische Behandlung begeben.



