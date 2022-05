POL-NB: Kostenlose Fahrradcodierungen der Polizeiinspektion Neubrandenburg

Details anzeigen Foto Fahrradcodierung Foto Fahrradcodierung

Landkreis MSE/ Neubrandenburg (ots) -



Der Frühling ruft, die Tage werden länger und die Temperaturen steigen. Damit einhergehend wird das Fahrrad vermehrt zur Fortbewegung genutzt. Wer sein Fahrrad besonders sichern will, ist herzlich zur kostenlosen Fahrradcodierung der Polizeiinspektion Neubrandenburg willkommen.



Die Präventionberaterinnen und -berater starten in der kommenden Woche in die Saison der Fahrradcodierungen. Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte die Möglichkeit der Fahrradcodierung anzubieten, finden diese an verschiedenen Tagen und Orten statt.



Doch wofür ist eine Fahrradcodierung gut? Bei einer Fahrradcodierung wird eine individuelle Kennzeichnung auf den Fahrradrahmen eingraviert, die den Diebstahl eines Fahrrades erschwert, wenn nicht sogar verhindert. Immerhin lässt sich eine solche Codierung schwer entfernen und macht den Verkauf oder die Weitergabe von gestohlenen Rädern reizlos. Darüber hinaus ist ein codiertes Fahrrad seinem Besitzer oder seiner Besitzerin schnell und sicher zuordenbar.



Interessierte Radfahrer bringen bitte ihren Personalausweis sowie einen geeigneten Eigentumsnachweis mit. Besitzer von E-Bikes sollten darüber hinaus auch den Akku-Schlüssel mitbringen, da der Akku für die Codierung abgebaut werden muss. Wer nicht volljährig ist, benötigt eine Erlaubnis der Erziehungsberechtigten.

Die Fahrradcodierungen finden im Freien statt. Auf Grund zahlreicher Anfragen kann es zu Warteschlangen und längeren Wartezeiten kommen. Eine vorherige Anmeldung ist aber nicht erforderlich.



Neubrandenburg:



- Donnerstag, 05.05.2022, 09:00 - 15:00 Uhr NB, Polizei

Beguinenstraße

- Dienstag, 31.05.2022, 09:00 - 15:00 Uhr NB, Kulturpark, am

Eiscafe

- Donnerstag, 18.08.22, 09:00 - 15:00 Uhr NB, Polizei

Beguinenstraße

- Mittwoch, 14.09.2022, 09:00 - 15:00 Uhr NB, Polizei

Beguinenstraße

- Donnerstag, 29.09.2021, 12:00 - 16:00 Uhr NB, Bethaniencenter



Bereich Malchin:



- Dienstag, 24.05.2022, 10:00 - 16:00 Uhr Malchin, Markt

- Dienstag, 06.09.2022, 09:00 - 15:00 Uhr in Stavenhagen, Markt



Waren:



- Mittwoch, 15.06.2022, 10:00 - 15:00 Uhr Waren, Müritzeum

- Mittwoch, 31.08.2022, 09:00 - 15:00 Uhr Penzlin, EDEKA

- Mittwoch, 21.09.2022, 09:00 - 15:00 Uhr Möllenhagen, EDEKA



Demmin:



- Donnerstag, 09.06.2022, 09:00 - 15:00 Uhr Demmin, Markt



Röbel:



- Montag, 09.05.2022, 10:00 - 15:00 Uhr Malchow, Polizeistation



- Donnerstag, 19.05.2022, 10:00 - 16:00 Uhr Röbel, Stadthafen



Friedland:



- Dienstag, 21.06.2022, 10:00 - 15:00 Uhr Friedland, Markt



Woldegk:



- Mittwoch, 24.08.2022, 10:00 - 15:00 Uhr Woldegk, Markt



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell