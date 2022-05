POL-SN: Einbruch in ein Bürogebäude / Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Zu einem Einbruch in ein Bürogebäude kam es in der Zeit vom 29.4. bis zum 2.5. in der Straße Am Dom in der Schweriner Altstadt. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zum erlangten Stehlgut können nicht gemacht werden.



Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Am Dom gemacht?



Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell