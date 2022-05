POL-ANK: Diebe entwenden zwei Fahrzeuge nach Einbruch in einen Greifswalder Autohandel

Greifswald (ots) -



In der Nacht vom 02. Mai 2022 zum 03. Mai 2022 haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Containerräumen eines Autohandels An den Bäckerwiesen in Greifswald verschafft und zunächst zahlreiche Autoschlüssel entwendet.



Nach ersten Erkenntnissen haben die Diebe neben den Fahrzeugschlüsseln für Exportfahrzeuge auch technische Geräte gestohlen. Zudem entwendeten sie einen PKW der Marke BMW und ein amerikanisches Fahrzeug. Insgesamt ist durch den Einbruch ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden, der Stehlschaden der beiden entwendeten Fahrzeuge und der technischen Geräte liegt bei ca. 6500 Euro.



Die Fahndung nach den gestohlenen Fahrzeugen läuft, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell