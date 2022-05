POL-HRO: Rostocker Kriminalpolizei ermittelt Brandstifter

Rostock (ots) -



Gut eine Woche nach einem Kellerbrand im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel, konnte die Rostocker Kriminalpolizei nun den Tatverdächtigen ermitteln.



Am Morgen des 24.04.2022 bemerkten Anwohner des Mehrfamilienhauses den Kellerbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen noch rechtzeitig löschen, ehe sich das Feuer auf angrenzende Kellerbeschläge ausbreiten konnte.



Die durch den Rostocker Kriminaldauerdienst durchgeführte Tatortarbeit führte im Verlauf der weiteren Ermittlungen zu einem Tatverdächtigen aus Tessin.



Gegen den 28-jährigen Deutschen wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell