POL-NB: 16-Jähriger mit Verkehrszeichen erwischt

Am 02.05.2022 gegen 10:00 Uhr bemerkten Beamte des Polizeireviers Friedland in der Ortschaft Burg Stargard einen 16-Jährigen, welcher ein Verkehrszeichen mit sich führte. Das Vorschriftszeichen 250, welches als "Durchfahrt verboten" bekannt ist, stammte aus dem Bereich der Dewitzer Chaussee/ Mühlenstraße in Burg Stargard und wurde nach ersten Erkenntnissen durch den 16-Jährigen Tatverdächtigen nahe der Fahrbahn aufgefunden sowie folgend widerrechtlich mitgenommen.



Das Verkehrszeichen wurde sichergestellt und anschließend an die Neubrandenburger Straßen- und Tiefbau GmbH übergeben.



Wegen der Diebstahlshandlung ermittelt nun die Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland.



