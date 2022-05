POL-ANK: Erneuter Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke im Raum Greifswald

Greifswald (ots) -



Am frühen Morgen des 03.05.2022 wurde das Polizeihauptrevier Greifswald darüber informiert, dass unbekannte Täte in eine Apotheke in Neuenkirchen eingebrochen sind. Der beauftragte Wachschutz hatte den Einbruch in die Apotheke an den Marktflecken in Neuenkirchen durch eine Alarmauslösung bemerkt und die Polizei informiert.



Die eingesetzten Kräfte des PHR Greifswald konnten jedoch keine Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Umfeld mehr feststellen.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zur Apotheke, durchwühlten die Innenräume und entwendeten Medikamente. Der genaue Stehlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der verursachte Sachschaden durch den Einbruch liegt derzeit bei knapp 500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und der Kriminaldauerdienst Spuren am Tatort gesichert. Zudem wird derzeit geprüft, ob ein Zusammenhang zum Einbruch in eine Apotheke im Einkaufzentrum Elisen Park besteht, der sich am Vortag ereignete. Die Pressemitteilung findet sich unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5210968



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Täter haben, sich bei der Polizei in Greifswald unter 03834 540-224, bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienstelle zu melden.



