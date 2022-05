POL-HST: Schwerverletzter Fußgänger in Sassnitz

Sassnitz (ots) -



Am Montag, dem 02.05.2022 ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger.



Nach ersten Erkenntnissen ging ein 73-jähriger, aus Sassnitz stammender Mann die Merkelstraße in Richtung Rügener Ring. Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer wollte rückwärts aus einer Einfahrt fahren und übersah dabei vermutlich den Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 73-jährige Deutsche schwer verletzt wurde. Er wurde mit Kopfverletzungen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus nach Bergen gefahren.

Am Fahrzeug des 64-jährigen Deutschen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.



