POL-ANK: Unfallfahrerin meldet sich im Polizeihauptrevier Pasewalk.

Gestern, den 02.05.2022, hatte die Polizei in Pasewalk nach einer Volvo-Fahrerin gesucht, die auf der B104 zwischen Löcknitz und Bismark einen Unfall verursachte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5211289).



Hiermit ist die Suche nach der Unfallverursacherin und dem Volvo beendet, die Fahrerin hat sich gestern Abend im Polizeihauptrevier in Pasewalk gemeldet.



Die Polizeiinspektion Anklam dankt allen Bürgerinnen und Bürgern und den Medien für die Unterstützung bei der Suche nach dem Unfallfahrzeug und der Fahrerin.



