POL-NB: Brand eines Waldstückes

Barth (Vorpommern-Rügen) (ots) -



Am 03.05.2022 kam es gegen 01:25 Uhr an der L21 bei Barth, in der

Nähe des Radweges zwischen Barth-Tannenheim und Pruchten, zum Brand

eines Waldstückes. Unbekannte Täter setzten ca. 20 m entfernt vom

Radweg einige auf dem Boden liegende Bäume in Brand. Ein Zeuge

bemerkte dies und informierte umgehend die Polizei. Die daraufhin

alarmierte Barther Feuerwehr widmete sich anschließend der

Brandbekämpfung und verhinderte so eine weitere Ausdehnung des

Brandes. Durch das Feuer wurde eine Fläche von ca. 200 m² zerstört.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes einer

Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen

gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden

gebeten, sich telefonisch unter der 038231-6720, bei jeder anderen

Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.



